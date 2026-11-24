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Ieri sera, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne per detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento. A finire in manette, Giovanni Mancini alias “Muoll muoll”: il giovane è molto conosciuto sul corso di Secondigliano, presso la cui abitazione è avvenuto il blitz da parte degli agenti del locale Commissariato.

I poliziotti, da un controllo presso l’abitazione del giovane in zona Secondigliano, hanno rinvenuto, nel soggiorno di casa, e precisamente in un’intercapedine ricavata nel sottoscala, una pistola Smith & Wesson 38 Special con matricola abrasa, munita di caricatore con all’interno 6 proiettili, nonché altre 2 cartucce dello stesso calibro.

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Nel corso della perquisizione sono stati recuperati e sottoposti a sequestro oltre 16.000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, anche questi occultati nel citato nascondiglio.

Per tali motivi, il 34enne è stato tratto in arresto dal personale operante.