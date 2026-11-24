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Figura anche una foto che ritrae Alessio Tucci, reo confesso dell’omicidio della ex fidanzata Martina Carbonaro, mentre torna a casa con addosso un telo di plastica, nel compendio probatorio raccolto dalla Procura di Napoli Nord che indaga sul femminicidio della 14enne.

Informazioni messe a disposizione della Corte di Assise davanti alla quale si sta celebrando il processo che lo vede imputato di omicidio volontario pluriaggravato.

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Secondo quanto ipotizzato dal pm Alberto Della Valle dalla Procura di Napoli Nord, che sta sostenendo l’accusa, dopo avere assassinato Martina, Tucci, per coprire le macchie di sangue sulla maglietta, ha raccolto quel telo di plastica per coprirsi. L’imputato è stato ripreso da una telecamera e il video è stato acquisito dagli inquirenti, durante le indagini.

I carabinieri non sono riusciti a recuperare la maglietta che indossava Tucci il 26 maggio 2025: il giovane ha infatti riferito di essersene liberato dopo l’assassinio e di non ricordare dove l’aveva buttata.

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“Nemmeno io so come è successo tutto questo, sto cecando di sperare sia un sogno tutto questo, ma purtroppo non l’ho è”. A parlare, anzi a scrivere, è Alessio Tucci, sotto processo a Napoli, dinnanzi ai giudici della Corte di assise, per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025, in un casolare abbandonato di Afragola.

Tucci, ormai reo confesso, alla fine di luglio 2025 ha inviato ai suoi amici una missiva scritta a mano con la quale ammette il grave gesto compiuto e già profila tempi lunghi per la sua vicenda. L’esistenza della lettera è emersa dall’analisi delle conversazioni in chat trovate sui cellulari degli amici di Alessio Tucci, chiesta dall’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia Carbonaro.

Oggi, intanto, al processo in corso davanti alla Corte di assise, saranno ascoltati la criminologa Roberta Bruzzone, consulente di parte della famiglia Carbonaro, incaricato dall’avvocato Sergio Pisani di dare risposta a otto quesiti, e Marcello Carbonaro, il papà di Martina. L’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina, ha chiesto degli accertamenti informatici sui telefoni degli amici dell’imputato dai quali è emerso che Alessio Tucci, dopo avere confessato l’omicidio della ex fidanzata, aveva inviato loro una lettera.

La lettera di Alessio Tucci

Questo il testo integrale della missiva: “Non so bene da dove iniziare, ma inizio a dirvi che nemmeno io so come è successo tutto questo, sto cecando di sperare sia un sogno tutto questo ma purtroppo non l’ho è. Ho fatto una cosa bruttissima ma vi posso assicurare che quel maledetto giorno non ero io, non ero il ragazzo che avete conosciuto voi, estroverso, simpatico e sempre a trovare un modo per cambiare il vostro umore. Ho passato giorni e momenti bellissimi con voi ed tanti altri, ma il più importante sei tu (il nome dell’amico) il mio Pblé (un nomigliono, ndr), fin da piccoli siamo stati sempre insieme, non sai quanto fa male non sentirti ed vederti ogni giorno”.

“Il mio percorso qui è molto lungo – scrive ancora Tucci – quindi spero che un giorno lontano possiamo riunirci tutti insieme come prima. Spero vi manco come voi mancate a me perché mentre scrivo e piango e penso a tutte quelle cazzate belle che abbiamo fatto. Spero solo di farcela perché non sto molto bene, sto prendendo antidepressivi perché sono molto scosso da tutto questo incubo. Vi mando un forte abbraccio dal vostro Alessio.

Vi voglio bene bastardi. Un’altra cosa ad (il nome di un amico), spero che realizzerai al più presto il tuo sogno ed goditi la vita, no come me che me la sono rovinata, di me non interessa nulla più ormai ma sia a te che a tutti voi in presenza vi auguro il meglio, un forte abbraccio Ciao ! Un’altra cosa anche ad (il nome di uno degli amici), adesso non avrai più me che ti scrokko ogni tipo di cosa commestibile a casa tua, ed salutami i tuoi genitori. Un’altra cosa a (il nome di uno degli amici) pure, rimarrai sempre il mio pucculinu invece a (il nomigliono di un amico) sei sempre la mia…”.