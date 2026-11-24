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Francesco Schettino “dal momento in cui ha lasciato il carcere, non ha parlato con alcun giornalista, non ha rilasciato interviste né dichiarazioni, in nessuna forma e a nessuna testata, né direttamente né tramite terzi. Ne consegue che ogni articolo, servizio o contenuto pubblicato o diffuso che riporti virgolettati, frasi o dichiarazioni asseritamente ricevute direttamente dal sig. Schettino è da ritenersi privo di qualsiasi fondamento”.

Così in una nota l’avvocata dell’ex comandante, Francesca Carnicelli, che invita “gli organi di informazione a verificare con rigore le proprie fonti e ad astenersi dal pubblicare dichiarazioni mai rese, nel rispetto dei principi di correttezza e veridicità dell’informazione e della riservatezza che il mio assistito ha scelto di mantenere in questa fase della sua vita”.

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Schettino pronto per il primo giorno di lavoro in Campania

Il giorno esatto ancora non si è appreso, ma Francesco Schettino, l’ex comandante della nave da crociera Concordia libero da sabato scorso, è pronto per cominciare il suo nuovo percorso lavorativo dopo essere uscito dal carcere sabato scorso per buona condotta con il regime alternativo dell’affidamento in prova per la pena residua, circa due anni prima del previsto, l’espiazione definitiva della condanna per il naufragio della nave al Giglio dove morirono 32 persone. Da venerdì è tornato nel suo comune di residenza, Meta di Sorrento, e ha potuto riabbracciare la famiglia, che in tutti questi anni non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno: lì vivono un fratello, una sorella e la figlia.

I suoi concittadini giurano di non averlo visto, specie nei posti in cui era abituato a sostare. Uno di questi è un bar di Corso Italia, dove sono tanti i frequentatori che possono raccontare aneddoti sulla vita del ‘comandante’, appellativo col quale ancora in molti lo identificano. Sabato mattina, come previsto dalla legge, Schettino si è presentato dai carabinieri per la firma e subito dopo ha preso contatti con l’Upe locale, l’Ufficio di esecuzione penale esterna, per ottenere un appuntamento con gli assistenti sociali, da cui dipende la data del suo primo giorno di lavoro, atteso nelle prossime ore. “In genere – spiega all’ANSA l’avvocata dell’ex comandante, Francesca Carnielli – la pratica è piuttosto veloce e si completa nel giro di pochi giorni. Certo – sottolinea – se dovesse ritardare, diciamo al primo dicembre, posso dire che si aprirebbe un caso Schettino”.

Al momento dove sarà occupato per otto ore al giorno, retribuito – con obbligo di pernottamento notturno in casa, dalle 22 alle 6 – non è dato sapere: “Chi giornalisticamente ha già trovato una collocazione ha sparato ad indovinare”, taglia corto l’avvocata, che poi spiega: “Non si tratta di salvaguardare solo un uomo di 66 anni che ha pagato parte della pena inflitta e che sta provando a scontare il resto della condanna secondo i termini previsti dalla legge, ma anche la struttura lavorativa che lo accoglierà e che è facile pensare possa essere attenzionata da numerosi curiosi”. Quello che si sa, è che avrà un incarico impiegatizio in un’azienda campana del terziario, formula molto ampia che comprende le attività di servizio a supporto di persone, imprese e collettività.

Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, preferisce non entrare nei dettagli: “In me – dice – prevalgono due differenti posizioni. Da cittadino accolgo il ritorno del comandante Schettino a Meta; da autorità dico che è stato condannato a 16 anni e un mese, ne ha scontati più di nove e l’articolo 27 della Costituzione spiega come la detenzione ha una funzione rieducativa. Schettino non torna da uomo libero, nel rispetto proprio della Costituzione e del lavoro svolto dalla magistratura”.