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Chiesa gremita e tante altre persone raccolte anche all’esterno, davanti al sagrato, per l’ultimo saluto ad Anna Boffa, la docente di sostegno di 36 anni morta il 13 novembre scorso all’ospedale Ruggi di Salerno.

Centinaia di persone hanno partecipato questo pomeriggio ai funerali celebrati nella chiesa Madre di Santa Croce a Palomonte, in provincia di Salerno, paese natale della giovane insegnante, in una giornata segnata da profonda commozione. Particolarmente toccante il momento dell’uscita del feretro, accolto da un lungo e commosso saluto.

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Oggi l’ultimo saluto ad Anna Boffa, chiesa gremita per i funerali della giovane prof

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni, mentre le comunità di Palomonte e Postiglione, dove Anna viveva con il marito Giovanni Paolino, si sono strette attorno alla famiglia. A celebrare le esequie è stato don Orazio Patrone.

Boffa insegnava da circa due anni all’Istituto di istruzione superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. La dirigente scolastica, Antonella Vairo, assieme agli studenti, ai docenti e al personale, aveva espresso il cordoglio dell’intera comunità scolastica, ricordandone la passione e la dedizione per l’insegnamento. Intanto proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, avviate dopo la denuncia presentata dal marito, assistito dall’avvocata Annarita Manzo.

Al centro degli accertamenti anche una possibile reazione avversa al metotrexate, farmaco che sarebbe stato somministrato alla donna nell’ospedale di Lagonegro durante il trattamento per una gravidanza extrauterina. Dopo il primo ricovero, le condizioni della 36enne si sarebbero aggravate, fino al trasferimento al Ruggi, dove è deceduta.

Nella serata di ieri si è conclusa l’autopsia, disposta nell’ambito dell’inchiesta. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause della morte e l’eventuale sussistenza di responsabilità nella gestione sanitaria. “Vogliamo giustizia e verità”, aveva detto il marito.