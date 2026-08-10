Blitz al campo rom di Poggioreale, sequestrate una pistola e una katana

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La Polizia di Stato ha svolto un’attività straordinaria di controllo del territorio a Gioia Tauro nel Rione Ciambra e a Napoli nel campo nomadi di Poggioreale.

Controlli al campo rom di Poggioreale

In particolare nel campo nomadi di Poggioreale gli agenti hanno tratto in arresto una donna rumena per detenzione illegale di arma da fuoco, ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e per furto aggravato di energia elettrica. Hanno, altresì, denunciato un soggetto per detenzione abusiva di armi ed oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di una katana ed altri 22 per furto aggravato di energia elettrica, avendo realizzato allacci abusivi alla rete pubblica.

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Sono stati identificati 65 soggetti stranieri maggiorenni, 41 dei quali con precedenti e 7 stranieri minorenni. Sono 4 gli stranieri rintracciati accompagnati in Questura per la notifica di provvedimenti. Oltre alla pistola ed alla Katana sequestrati anche 8 quintali di cavi di rame.

Blitz a Gioia Tauro

A Gioia Tauro nel Rione Ciambra sono state effettuate 24 perquisizioni domiciliari, identificati 275 soggetti tutti maggiorenni, 139 dei quali pregiudicati; sono stati altresì sottoposti a controllo 139 veicoli e 2 di questi sono stati sequestrati in quanto privi di copertura assicurativa. Alle operazioni hanno concorso anche l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Il bilancio dei controlli

Durante le operazioni è stata arrestata una donna di nazionalità rumena; sono stati inoltre denunciati 23 stranieri maggiorenni, accompagnati 4 stranieri in Questura, identificate 347 persone di cui 187 con precedenti, eseguite 24 perquisizioni, controllati 153 veicoli e sequestrati 8 quintali di cavi di rame, una pistola calibro nove completa di caricatore, una katana, un camion con rimorchio ed un’auto privi di copertura assicurativa.