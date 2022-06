Omicron non dà tregua all’Italia, superati gli 80mila contagi in 24 ore: curva estiva verso il picco

Sono 83.555 i nuovi contagi da Covid registrati nel bollettino di martedì, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 24.747.

Le vittime sono invece 69, in leggero aumento rispetto alle 63 di lunedì. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 717.400 tamponi con il tasso di positività all’11,6%, in netto calo rispetto al 24,5% di lunedì. Sono invece 237 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di lunedì. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.035, ovvero 162 in più di lunedì. Gli attualmente positivi sono 773.450, quindi 34.599 in più rispetto a lunedì. In totale sono 18.343.422 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.234. I dimessi e i guariti sono 17.401.738, con un incremento di 49.493.