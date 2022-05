Covid in Campania, scendono indice di contagio e ricoveri: il bollettino di oggi

In Campania in calo il tasso di contagio, diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, stabili quelli in intensiva. I casi di positività al Covid di oggi sono 2.189 su 19.602 test.Il tasso di contagio è dell’11,16%, in calo rispetto al 14,21% di ieri. I ricoverati in intensiva sono 34, stesso dato di ieri, mentre quelli nei reparti ordinari 522, a fronte dei precedenti 528. Otto le nuove vittime, quattro nelle ultime 48 ore e quattro in precedenza ma registrate solo oggi.

Long Covid: come riconoscere i sintomi nei bambini

In corso, a Sorrento il 77° Congresso della Società italiana di Pediatria. Durante l’evento sono stati presentati i dati sul long Covid e i suoi effetti. Dallo studio coordinato dall’azienda ospedaliera Universitaria di Parma, il 17% dei bambini e degli adolescenti italiani che hanno avuto una infezione da Covid-19 manifesta a distanza di 3 mesi sintomi da long Covid. Tra i quelli più comuni la congestione nasale, il mal di testa e l’affaticamento, mentre il più persistente nel tempo sembra essere l’insonnia.

“Identificare le potenziali conseguenze a lungo termine del long Covid e la relazione con l’infezione acuta è importante per la gestione e la riabilitazione dei pazienti. I criteri di inclusione di questo studio sono molto stringenti in quanto prevedono di arruolare in modo longitudinale un grosso numero di soggetti che hanno avuto una recente diagnosi di infezione da Sars-CoV-2. E propongono la ricerca nei Centri partecipanti a tutti coloro che sono risultati positivi al tampone molecolare in un preciso intervallo di tempo”. Afferma la coordinatrice dello studio, Susanna Esposito, ordinaria di Pediatria e direttrice della clinica pediatrica dell’Università di Parma.