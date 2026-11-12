Bomba inesplosa trovata a Torre del Greco, risale alla Seconda Guerra Mondiale

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Un ordigno bellico inesploso, risalente con ogni probabilità alla Seconda guerra mondiale, è stato ritrovato ieri sera, attorno alle 19, a Torre del Greco. A darne notizia, sulle sue pagine social, è il sindaco della città vesuviana, Luigi Mennella, che spiega come il rinvenimento sia avvenuto ad opera di addetti di “una ditta incarica di effettuare lavori nella zona di via Sotto ai Camaldoli“.

La zona del ritrovamento è stata transennata e già durante la notte è costantemente presidiata dagli agenti della polizia municipale mentre, dopo l’iniziale coordinamento della Prefettura di Napoli, la gestione del caso è ora passato alla Protezione civile regionale. Sul luogo dove è avvenuto il ritrovamento sono attesi gli artificieri dell’Esercito, per valutare le modalità di recupero e trasporto della bomba in un luogo ritenuto più sicuro, prima che la stesso sia fatta brillare.

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