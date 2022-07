Bonus da 200 euro per i centri estivi, il contributo alle famiglie di Ottaviano. Entro il 18 luglio si potrà aderire al progetto Raggio di sole, promosso dall’amministrazione comunale, che dà la possibilità ai ragazzi di Ottaviano, fino ai 16 anni, di trascorrere il tempo libero fino a settembre presso centri estivi convenzionati.

Curato dal consigliere delegato alle politiche sociali Ferdinando Federico e dall’assessore all’istruzione Virginia Nappo, il progetto prevede l’erogazione ad ogni famiglia di un bonus di 200 euro che può essere speso presso le strutture ricreative che hanno aderito ad una manifestazione di interesse pubblicata dal Comune.

BONUS ALLE FAMIGLIE

Il bonus verrà dato alle famiglie dopo una verifica delle loro condizioni economiche. L’istanza di adesione può essere presentata on line (sulla home page del sito internet del Comune, alla voce “Erogazione dote socio-ricreative” ci sono tutte le informazioni). “È un segnale importante, un supporto sociale e solidale che consentirà anche a chi è in difficoltà di vivere un’estate serena. Ringrazio il consigliere Federico e l’assessore Nappo per l’impegno”, dichiara il sindaco Luca Capasso.