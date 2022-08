Bonus fiscali a settembre, quali sono e a chi spettano

A partire da settembre verranno introdotti alcuni nuovi bonus fiscali con l’obiettivo di aiutare i cittadini e le cittadine italiane ad affrontare l’attuale situazione di crisi che sta facendo aumentare i costi di produzione, e di conseguenza i prezzi dei prodotti finali. Tra i bonus che partiranno a settembre troviamo il bonus trasporti e inoltre il prossimo mese partiranno i pagamenti del bonus 200 euro per alcune categorie beneficiare.

Bonus trasporti 2022: cos’è e come funziona

Il bonus trasporti consiste in uno sconto dal valore di 60 euro per l’acquisto di un abbonamento ai trasporti pubblici e sarà attivo a partire da settembre e fino al 31 dicembre. La sconto può essere utilizzato per l’acquisto di un solo abbonamento: annuale, mensile o relativo a più mensilità. Sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il bonus potrà essere richiesto da coloro che nel 2021 hanno avuto un reddito pari o inferiore a 35 mila euro e possono beneficiarvi gli studenti e i lavoratori pensionati, ma anche coloro che si spostano abitualmente con i mezzi pubblici. Per beneficiare del bonus trasporti bisogna accedere al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it (non ancora attivo) del ministero del Lavoro tramite Spid o Cie.

Bonus 200 euro 2022: chi lo riceve a settembre

A settembre partirà anche la seconda tranche dei pagamenti del bonus 200 euro e riguarderà: