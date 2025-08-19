Boro Boro chiama, Golden Barber risponde: taglio esclusivo nella suite del Tropicana a Mykonos

PUBBLICITÀ

Da Qualiano a Mykonos, passando per la suite del celebre Tropicana: è qui che quest’estate Boro Boro, uno degli artisti più forti della scena italiana, ha scelto di affidare il proprio look a Pietro Russo, titolare di Golden Barber. Il salone di via Giuseppe Di Vittorio 76 è diventato negli anni un punto di riferimento grazie alla passione e alla dedizione di Pietro, cresciuto con forbici e macchinetta già a 14 anni, sulle orme del padre barbiere.

Gli stili che lo contraddistinguono – dal ciuffo graffiato al razor fade, fino al taper fade – sono diventati un vero e proprio marchio di fabbrica tra i giovani. “In tanti clienti scelgono il mio salone perché ci differenziamo per stile ed eleganza” racconta Pietro.

PUBBLICITÀ

Boro Boro sceglie Golden Barber, così il rapper festeggia il Disco d’Oro

Non è un caso che Boro Boro abbia scelto Pietro Russo per il suo look: il rapper è oggi tra i nomi più seguiti della scena italiana. Dopo la collaborazione con Geolier, ha raggiunto traguardi importanti: il suo primo album, “Bendicion”, ha conquistato il Disco d’Oro, mentre la hit “Nena”, realizzata con lo stesso Geolier, è diventata una vera e propria hit. Oltre a questo, Boro Boro ha firmato numerosi singoli di successo: “Lento” con MamboLosco, certificato doppio disco di platino; “Money Rain” con YoungGucci; “Delincuente” con Elettra Lamborghini; “El Amor” con VillaBanks e Fred De Palma; “Cadillac” con Artie 5ive, certificato doppio disco di platino; fino al più recente “SOS” con Don Pero.