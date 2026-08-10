Braccialetto elettronico alla mamma di Martina: “Nessun minaccia, era uno sfogo”

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“Desidero precisare con forza che quelle che definiscono minacce, sono state unicamente momenti di sfogo emotivo di genitori devastati dal dolore. In alcun modo si è trattato di minacce reali o intenzione di far del male a qualcuno: chi vive un dramma simile merita di essere compreso nella propria disperazione, non frainteso”. Queste le parole di Enza Cossentino, mamma di Martina Carbonaro. A lei, e a suo marito, Marcello Carbonaro, il gip di Napoli nord ha imposto un braccialetto elettronico e un divieto di avvicinamento alla famiglia Tucci.

“Provengo da una famiglia che ha sempre servito lo Stato, – spiega la genitrice dalla 14enne uccisa da Alessio Tucci – figlia di un Maresciallo dei Carabinieri Comandante di Stazione e cresciuta tra avvocati e giornalisti: il rispetto della legge, della giustizia e delle istituzioni è un valore che appartiene alla mia storia e alla mia eduzione. Proprio per questo rispetto, accetto e accetterò ogni misura decisa dal Giudice, compresa l’applicazione del braccialetto elettronico. Lo indosserò con assoluta serenità, perché non ho nulla da nascondere e la mia condotta è sempre stata e continuerà a essere d’esempio e di totale trasparenza. Se questo è il prezzo da pagare nel percorso verso la verità, lo porterò a testa alta“.

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“La mia attenzione, la mia vita e la mia battaglia non si distrarranno mai dal vero e unico obiettivo: ottenere giustizia per la mia piccola Martina e far sì che vengano accertate tutte le responsabilità, individuando chiunque abbia avuto un ruolo o sia stato complice nella sua morte. Alla mia bambina l’ho promesso e intendiamo mantenerlo“, conclude Cossentino.