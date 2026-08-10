HomeCronacaSequestrati 250 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro, il carico...
CronacaCronaca nazionale

Sequestrati 250 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro, il carico veniva dall’Australia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Carichi di cocaina dal Sudamerica al porto di Salerno, 14 arresti nel blitz
Carichi di cocaina dal Sudamerica al porto di Salerno, 14 arresti nel blitz
PUBBLICITÀ

Due portuali sono stati arrestati dalla Guardia di finanza mentre tentavano di far passare dal porto di Gioia Tauro un carico di 252 chilogrammi di cocaina. Tutto è stato sequestrato dalle Fiamme gialle che hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato. I due portuali, infatti, sono stati sorpresi con i borsoni contenenti la cocaina subito dopo averli prelevati da un container partito dall’Australia e transitato da Panama prima di arrivare a Gioia Tauro.

La misura cautelare è stata poi convalidata dalla Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti, che ha informato la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per gli ulteriori approfondimenti investigativi.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ