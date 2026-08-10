Tragedia a Castellammare di Stabia: motociclista muore dopo lo scontro

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Un’altra tragedia della strada torna a colpire la Statale 145 Sorrentina. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 agosto, un motociclista ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto all’imbocco del raccordo di Castellammare di Stabia, in direzione Sorrento, nel punto in cui prende il via la rampa della sopraelevata.

La vittima viaggiava in sella alla propria moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro con un van adibito al servizio di noleggio con conducente (NCC).

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L’impatto e i soccorsi

L’impatto è stato particolarmente violento. Il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto riportando lesioni gravissime. Per lui, nonostante l’intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Restano ancora da chiarire le esatte circostanze dell’incidente. La dinamica è infatti al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire le fasi dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità.

Traffico in tilt

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla circolazione. In seguito al sinistro si è formata una lunga coda di automobili lungo il raccordo, con inevitabili disagi per gli automobilisti diretti verso la Penisola sorrentina.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire cosa abbia provocato il tragico impatto. Una nuova, drammatica pagina si aggiunge così alla lunga scia di incidenti che continua a interessare la viabilità della Statale 145 Sorrentina.