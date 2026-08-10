“La bimba sta soffocando”, spavento al McDonald’s poi la gioia a Napoli

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Intervento provvidenziale dei soccorritori del 118 oggi alle 13:18 al McDonald’s della Galleria Umberto a Napoli. Una bambina di un anno, giunta al pronto intervento incosciente per un’ostruzione delle vie aeree, è stata salvata grazie alla prontezza dell’infermiera Regina Esposito, in squadra con l’autista soccorritore Luciano Di Pasqua: entrambi sono partiti da Scampia.

Dopo due cicli di manovre di disostruzione, la bimba ha ripreso a respirare tra gli applausi dei presenti ed è stata poi trasportata al Santobono in condizioni stabili. La vicenda è stata resa nota dalla pagina Nessuno Tocchi Ippocrate: “E poi la scena più bella: quando la bambina ricomincia a respirare, tra i presenti scatta spontaneamente un applauso liberatorio. Un intervento tempestivo, una squadra preparata e quei minuti che hanno fatto la differenza. Regina Esposito – Infermiera 118. Luciano Di Pasqua – Autista soccorritore“.

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