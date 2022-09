Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto Bruno Arena dei Fichi d’India

Ci lascia oggi 28 settembre Bruno Arena del duo comico “Fichi d’India” (nella foto in alto a sinistra). Cresciuto come simpatico professore di educazione fisica, si sposta poi verso la sua più grande passione: l’intrattenimento. Animatore turistico, poi cabarettista insieme all’amico Max Cavallari.Diventano famosi poi come Fichi D’India. Il duo ha partecipato a diversi programmi Mediaset tra i quali “La sai l’ultima?”, “Zelig”, “Colorado”. Nel 2013 Bruno ha avuto la rottura di un aneurisma che l’ha debilitato l’artista e l’ha allontanato dalle scene. Nella sua vita ha fatto tantissimo teatro, cinema e tv.