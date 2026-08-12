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Un diportista è rimasto ferito nel porto di Sant’Angelo, isola d’Ischia, dopo essere caduto accidentalmente all’interno di un boccaporto della propria imbarcazione.

Cade nella barca e si ferisce alla gamba, trasportato in ospedale a Ischia

L’uomo aveva da poco completato le operazioni di ormeggio quando, spostandosi a bordo del natante, non si sarebbe accorto del boccaporto rimasto aperto, finendovi all’interno. Nella caduta ha riportato una profonda ferita a un polpaccio, con una consistente perdita di sangue.

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Alla sua richiesta di aiuto sono intervenuti il comandante della delegazione di spiaggia di Sant’Angelo Massimiliano Riccio, personale della Marina di Sant’Angelo e un medico dell’ospedale Santobono di Napoli che si trovava nel borgo in vacanza. Al ferito sono state prestate le prime cure mentre la Guardia Costiera ha richiesto l’intervento del 118.

I sanitari, arrivati poco dopo nel porto, hanno medicato e stabilizzato il diportista, disponendone quindi il trasferimento all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno per gli ulteriori accertamenti e il trattamento della ferita. Le condizioni dell’uomo, nonostante la lesione riportata e la perdita di sangue, non sono gravi.