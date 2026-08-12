PUBBLICITÀ

C’è chi al volante ascolta la radio, chi canta a squarciagola, e chi – a quanto pare – si porta il pranzo. È il caso di una automobilista friulana che, fermata dai carabinieri con lo smartphone in mano, ha giurato e spergiurato che quello non era un telefono: era una fetta di zucchina fritta.

Multata perché guidava col cellulare in mano, lei querela i carabinieri: “Era una zucchina”

Tutto comincia il 19 settembre 2020 a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, quando una pattuglia dei carabinieri nota una donna di 38 anni, residente a Corno di Rosazzo, con il cellulare in mano mentre guida. Multa da 320 euro, come da manuale.

PUBBLICITÀ

Lei, però, non ci sta. E la sua difesa è a dir poco creativa: quello che teneva in mano non era un dispositivo elettronico, ma una zucchina fritta che si stava portando alla bocca. A supporto della versione, la donna ha persino prodotto il tabulato telefonico, da cui non risultava alcuna chiamata in corso, e ha fatto notare di avere in auto il vivavoce con comandi al volante. Perché mai avrebbe dovuto usare il telefono a mano? Non paga, la donna ha anche sporto querela contro i carabinieri, accusandoli di aver scritto il falso nel verbale.

In primo grado il Tribunale aveva fatto notare un dettaglio non da poco: sul momento, durante il controllo, la donna non aveva contestato nulla. La storia della zucchina è saltata fuori solo dopo, al momento di impugnare il verbale. Un po’ tardi per essere convincente.

E ora anche la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza: secondo i giudici, il vivavoce e l’amore per le verdure fritte non bastano a dimostrare che i carabinieri abbiano preso un abbaglio, dato che il telefono può benissimo essere usato anche solo per scrivere messaggi o navigare su internet, senza che risulti alcuna telefonata. Respinta pure la richiesta di un sopralluogo per “verificare i fatti”. Risultato: la donna dovrà pagare quasi 500 euro di spese legali per l’appello, oltre alla multa originaria. Non demorde, però: è già stato annunciato il ricorso in Cassazione.