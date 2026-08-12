Il pusher insospettabile nel Napoletano: “Devo arrivare a fine mese”

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I carabinieri della tenenza di Cercola hanno fermato un 35enne incensurato a via Apicella a Pollena Trocchia. Il giovane è agitato perciò scatta la perquisizione durante la quale sono stati sequestrati 300 euro in contanti e 13 dosi di cocaina. Il neo pusher dirà di vendere droga per poter arrivare a fine mese. Il 35enne è in attesa di giudizio poiché è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Gli altri pusher arrestati tra Napoli e provincia

Sono da poco passate le 22 e i carabinieri della stazione Napoli Capodimonte, nell’ambito dei servizi serali e notturni per prevenire il disturbo della quiete pubblica da parte dei giovanissimi che stazionano nelle aree verdi della zona, percorrono via Nicolardi quando notano un’auto con tre persone a bordo. Nella Clio bianca chi guida ha 32 anni ed è incensurato. Anche gli altri due ragazzi sono incensurati e hanno 30 anni. Sono tutti del posto.

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I tre tentano la scusa della passeggiata ma i carabinieri iniziano la perquisizione. Sotto il sedile lato guida 4 buste con all’interno complessivamente oltre 30 grammi di hashish e poco più che 10 g di marijuana. Su una busta la scritta “ALESSIO”. Il 32enne viene portato in caserma. Lì i carabinieri trovano altra droga. Il pusher nascondeva negli slip 50 grammi di hashish. Sul panetto la scritta “AKATSUKI HASH’’.

Ormai l’arresto per droga è avvenuto e si andrà anche a casa del 32enne ma la curiosità dei militari spinge a chiedersi il perché di quella scritta. L’espressione fa probabilmente riferimento a una tipologia o a un marchio di hashish associato nel nome al gruppo criminale Akatsuki della serie anime Naruto. Un modo per rendere ancora più accattivante lo stupefacente tra i giovani che tanto amano questi personaggi giapponesi.

La droga di “Naruto” arriva anche a Varcaturo, scoperto nuovo panetto “anime” nel residence

A Varcaturo, frazione di Giugliano, i carabinieri della locale stazione hanno preparato un blitz ad hoc all’interno di un residence. L’irruzione è avvenuta in pochi secondi. All’interno dell’appartamento una coppia. I due sono conviventi. Lui ha 28 anni ed è già noto alle forze dell’ordine, mentre lei è una 33enne incensurata. Sono entrambi italiani.

La perquisizione ha permesso ai militari di trovare e sequestrare 12 dosi di cocaina, ma anche 11 proiettili calibro 7,38 special e un proiettile calibro 7,65. In casa anche il panetto brandizzato di 50 grammi con sopra l’etichetta “Akatsuki Hash’’, il nome legato al gruppo criminale Akatsuki della serie anime Naruto. Era tutto nascosto nella lavatrice. Le indagini dei carabinieri proseguono, mentre la coppia è stata arrestata.