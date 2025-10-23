PUBBLICITÀ
Cade sul marciapiede mentre attraversa al Vomero: “Colpa delle strade dissestate”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Attimi di paura questa mattina al Vomero, dove un uomo è caduto rovinosamente sul marciapiede mentre tentava di attraversare la strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 a Piazza Vanvitelli, sotto gli occhi di numerosi passanti e commercianti. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, i soccorsi avrebbero impiegato almeno venti minuti per arrivare, suscitando apprensione tra i presenti. L’uomo, visibilmente ferito e sanguinante dalla bocca e dal naso, è stato immediatamente assistito da alcuni cittadini che si sono improvvisati soccorritori in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio ha comunque destato forte preoccupazione nel quartiere e riacceso il dibattito sulla sicurezza e lo stato delle strade cittadine, spesso segnalate dai residenti per la presenza di buche e marciapiedi dissestati. Da chiarire la dinamica dell’accaduto e se la caduta sia stata causata o meno da un’irregolarità del manto stradale.

