Cade dal tetto mentre sistema l’antenna, tragedia in provincia di Napoli

Stamattina si è verificata una terribile tragedia a Marigiliano. Un uomo è morto dopo la caduta dal tetto di casa in via San Francesco d’Assisi. Come riporta il sito Il Mediano l’uomo stava sistemando l’antenna della televisione poco prima dell’incidente. Secondo alcune testimonianze, al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe salito una sedia che però avrebbe ceduto all’improvviso.

La vittima è precipitata nel vuoto da circa dieci metri di altezza: inutile l’intervento dell’ambulanza del 118. Sul tragico episodio indagano i carabinieri di Marigliano che hanno allertato il magistrato di turno della Procura di Nola.

TRAGEDIA SCAMPATA A MARIGLIANO

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della stazione di San Vitaliano e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Caliendo 154, nel comune di Marigliano. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che ha avvolto l’appartamento al piano terra dello stabile e quello al piano superiore.

I residenti evacuati e due di loro trasportati all’ospedale di Nola per il fumo inalato. Sono comunque tutti in buone condizioni e coscienti. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, la palazzina dichiarata momentaneamente inagibile.