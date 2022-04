Si intrufola a scuola per rubare le caramelle dei bambini, arrestato ladro a Caivano

Un ladro è entrato in una scuola di Caivano ed ha rubato le caramelle dei bambini ed alcuni detersivi. Poi, l’arresto dei carabinieri. I fatti accadono al Don Milani: un 32enne del Rione Salicelle di Afragola – già noto alle forze dell’ordine – si è intrufolato a scuola dopo aver scassinato una delle porte d’ingresso. Dopo essere entrato nella struttura, si è diretto in uno degli uffici rubando detergenti e caramelle: in quel momento, però, sono arrivati i militati dell’Arma. Il 32enne è stato colto sul fatto, mentre era ancora all’interno della scuola. L’uomo è finito in manette per furto e adesso è in attesa di giudizio.

Le altre notizie sulla scuola | Nuovo bando per le borse di studio in Campania, contributo da 250 euro

Pubblicato sul sito della Regione Campania il bando IOSTUDIO, relativo all’anno scolastico 2021/2022. Sarà finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubbliche e private paritarie. Potranno presentare la domanda tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un valore ISEE inferiore ad euro 15.748,48.

Le risorse disponibili da erogare sono € 7.254.361,80 e l’importo della Borsa di Studio assegnato ad ogni singolo studente beneficiario sarà pari ad euro 250,00. Sarà possibile presentare la domanda a partire dal giorno 27 Aprile 2022 e fino al giorno 12 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

COME OTTENERLO