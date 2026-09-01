Calci e pugni a Ischia, scoppia maxi rissa al porto: volano sassi

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Notte di violenza a Ischia, dove poco dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì si è verificata una violenta rissa tra Piazza Trieste e Trento e la zona del porto.

Secondo quanto ricostruito, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte cinque o sei persone, alcune di origine dominicana e marocchina. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati alle mani, con calci e pugni e anche colpi sferrati utilizzando delle cinture. Nel corso della colluttazione sarebbe stato inoltre rovesciato un contenitore per i rifiuti.

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Ad avere la peggio sarebbe stato un uomo di origine dominicana, raggiunto ripetutamente durante l’aggressione. L’uomo sarebbe poi riuscito a liberarsi e a fuggire in direzione della biglietteria Alilauro, ma sarebbe stato inseguito dagli altri partecipanti fino all’area degli imbarchi.

Durante l’inseguimento, uno degli uomini avrebbe raccolto un sasso e lo avrebbe lanciato contro il fuggitivo, senza però riuscire a colpirlo. La pietra avrebbe invece centrato un’auto parcheggiata in via Iasolino, mandando in frantumi un vetro e provocando danni alla vettura.

La situazione sarebbe rimasta tesa ancora per diversi minuti tra la piazza e la zona portuale. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, i protagonisti della rissa si erano già allontanati facendo perdere le proprie tracce.