HomeMeteoOndate di calore a Napoli, temperature oltre i 7 gradi stagionali
Meteo

Ondate di calore a Napoli, temperature oltre i 7 gradi stagionali

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
ondate di calore napoli
ondate di calore napoli
PUBBLICITÀ
La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha emanato un avviso di criticità per “Ondate di calore” valido dalle ore 8 di domani, giovedì 27 agosto, fino alle ore 20 di domenica 30 agosto, nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato. Le temperature potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 6-7 °C, in particolare nella giornata di venerdì 28 agosto. Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore serali e notturne, soprattutto sulle zone costiere, potrà superare il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.

Le raccomandazioni per le ondate di calore

Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.
Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.  Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è possibile consultare il sito https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ