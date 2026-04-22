Camion si ribalta sull’A30 a Maddaloni, carico di pasta si riversa in strada

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Un autoarticolato si è ribaltato in curva mentre percorreva la rotonda all’uscita di Maddaloni dell’autostrada A30. Il carico, costituito da numerosi pacchi di pasta, si è riversato in strada.

Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina di guida ed è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia municipale di Maddaloni, impegnati nella gestione della viabilità, mentre alcuni operai si sono subito adoperati per recuperare, poco a poco, il carico di pasta sparpagliato per strada.

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Ieri pomeriggio Antonio Caliendo ha perso la vita in via Siani ad Acerra. Il 55enne stava lavorando in un’officina dove è stato schiacciato da un’auto sulla quale stava conducendo delle riparazioni. Caliendo è morto sul colpo dopo essere stato schiacciato dal veicolo.

Sul posto sono arrivati gli agenti del locale commissariato di polizia, mentre il magistrato della Procura di Nola ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’esame autoptico.

Il dramma di Ciro Mennella

Nella mattinata di sabato scorso era invece toccato, purtroppo, a Ciro Mennella, 46enne originario di San Gennaro Vesuviano. Secondo le prime informazioni era impegnato in un intervento di ristrutturazione in una nota gioielleria in via dei Mille, quartiere Chiaia a Napoli.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto, non è certo se il 46enne sia stato colto da malore o se sia caduto accidentalmente da una scala. Sarà, anche in questo caso, l’esame autoptico a rivelare la verità su quanto accaduto.