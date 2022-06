Camorra alla Sanità, stangata per il gruppo dei ‘Barbudos’

Erano ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti, violazione della legge sulle armi nonchè del tentato omicidio di Francesco Bara. Quest’ultimo referente dei Lo Russo alla Sanità poi ucciso in un successivo agguato. Per i capi e gregari dei ‘Barbudos’ è arrivata anche in secondo grado una stangata con diverse condanne per capi e gregari del gruppo guidato prima da Pierino Esposito e poi dal suo figliastro Antonio Genidoni.

Questo quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Napoli (III sezione) per il gruppo, protagonista di una stagione di sangue alla Sanità, epoca che raggiunse il suo culmine con la ‘strage delle Fontanelle’. Antonio Genidoni è stato condannato a ventidue di reclusione con le accuse di associazione di stampo camorristico e per il tentato omicidio di Francesco Bara.

La sua pena è aumentata di due anni perchè nei suoi confronti è stato accolto appello del pm relativamente ad un episodio di spaccio diciotto anni per il cugino Francesco Spina, 14 per la madre di Genidoni Addolorata Spina che si è vista confermare la condanna di primo grado (escluso il ruolo di capo e promotore del gruppo), 12 anni per Emanuele Esposito ed Alessandro D’Aniello, 16 anni per Salvatore Basile, 12 anni e dieci mesi per Agostino Riccio. Per Mosè Molli è arrivata la condanna a 9 anni mentre per il pentito Alfredo Sartore è arrivata la condanna a 4 anni. Per la moglie di Genidoni, Vincenza Esposito, assolta in primo grado e nei cui confronti è stato accolto l’appello proposto dal pubblico ministero, ha rimediato 12 anni di reclusione.