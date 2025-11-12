Inchiesta politica e camorra, annullati i domiciliari all’ex candidata alla Regione

PUBBLICITÀ

Tornano liberi Andrea Pirozzi e la sua vice Veronica Biondo, l’ex assessore Marcantonio Ferrara e il consigliere Giuseppe Nuzzo. Ordinanza annullata anche per Raffaele Piscitelli e Domenico Nuzzo, esponenti del clan locale.

Questo è stato disposto dall’ottava Sezione del Riesame del tribunale di Napoli che ha accolto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip che aveva disposto gli arresti domiciliari per i 4 amministratori locali e il carcere per i 2 ras.

PUBBLICITÀ

“Sarà la prima candidata” Martusciello su Biondo

“Veronica Biondo sarà la mia prima candidata alle elezioni politiche. Le sarà restituito quello che ha perso. Ho appreso con gioia l’atto di ritrovata giustizia con il quale è stata annullata l’ordinanza nei suoi confronti. Lo dico già da ora: è la prima candidata ufficiale alle politiche del 2027”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

Vice sindaco di Santa Maria a Vico e candidata per Forza Italia alle elezioni regionali in Campania, Biondo era finita ai domiciliari con l’accusa di appalti e favori al clan in cambio di voti.

In particolare l’ex candidata forzista lo scorso 22 ottobre fu accusata dalla Guardia di Finanza di Caserta e dalla Dda di Napoli, assieme a Pirozzi, di essersi avvalsa del sostegno mafioso in occasione delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020.