Duro colpo alla camorra di Ponticelli, raffica di condanne in Appello

Un intero cartello al tappeto. Dopo la sentenza di primo grado dello scorso anno sono arrivate le condanne d’appello per boss e gregari dei De Luca Bossa, Casella e Minichini protagonisti degli ultimi anni di tensione a Ponticelli. Quella che è stata stabilita per il gruppo da anni in guerra con i De Micco è stata una vera e propria mazzata pari a oltre tre secoli di carcere.

Sono infatti arrivate le condanne di secondo grado nei confronti delle persone arrestate nel corso del blitz operato dai carabinieri nel novembre del 2022. Tra i risultati più eclatanti la conferma dell’assoluzione per Christian Marfella, difeso dall’avvocato Leopoldo Perone.

L’elenco delle condanne

Queste le condanne: 10 anni Giulio Ceglie, Pasquale Damiano 6 anni e due mesi, Antonio Acanfora 11 anni e quattro mesi, Domenico Amitrano 9 anni e otto mesi, Gennaro Aprea 15 anni rispetto ai 18 del primo grado, Francesco Audino 14 anni e quattro mesi, Luigi Aulisio 8 anni e otto mesi, Nicola Aulisio 8 anni e sei mesi, Luigi Austero 14 anni e sei mesi, Vincenzo Barbato 9 anni e sei mesi (in primo grado era stato condannato ad 8 anni e la Corte d’appello gli ha riconosciuto la continuazione con una ‘stesa’ del 2 luglio 2022 per la quale era stato condannato a 7 anni e quattro mesi, era difeso dagli avvocati Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano), Boccardi 13 anni, Eduardo Casella 12 anni, Giuseppe Casella 12 anni e sei mesi, Vincenzo Casella 8 anni e otto mesi, Francesco Clienti, Nicola Onorio, Ciro Ricci 7 anni e sei mesi ciascuno, Luigi Crisai 9 anni e sei mesi, Giuseppe Damiano 9 anni e quattro mesi, Anna De Luca Bossa 8 anni, Emanuel De Luca Bossa 10 anni, Giuseppe De Luca Bossa 11 anni, Umberto De Luca Bossa 13 anni, Vincenza De Stefano 2 anni, Giovanni De Turris 10 anni e due mesi (rispetto però ai 12 anni e otto mesi del primo grado, era difeso dagli avvocati Mauro Zollo e Giuseppe Perfetto), Ciro Esposito 5 anni, Giovanni Esposito 8 anni, Mariarca Gala e Martina Minichini 1 anni e quattro mesi, Domenico Gianniello 9 anni e quattro mesi, Ciro Imperatrice 8 anni e otto mesi, Maria Lazzaro 8 anni, Alfredo Minichini 15 anni, Gabriella Onesto 10 anni e otto mesi, Domenico Di Pierno 7 anni e sei mesi (rispetto ai dieci anni del primo grado, era difeso dagli avvocati Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano) e per il collaboratore di giustizia Tommaso Schisa 8 anni.

Il pizzo agli inquilini

Il clan di Ponticelli si faceva pagare migliaia di euro, compresa una quota di mantenimento, per fare entrare e far restare gli inquilini nelle case popolari. In alcuni casi ha deciso il pestaggio dei residenti per costringerli ad andare via, nonostante, fossero indigenti o avessero figli piccoli: così la camorra gestiva il business delle case popolari. Le indagini partirono proprio da un violento episodio, datato giugno 2020, condotto nei confronti di chi non riuscì a pagare.