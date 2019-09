Campania. Alla sagra dei funghi con gli amici, giovane muore sulla strada del ritorno

Un motociclista di 37 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la strada che collega Cusano Mutri con Cerreto Sannita. La moto si è scontrata con un’auto non lasciando alcuno scampo all’uomo. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 sul posto per lui non c’era niente da fare. I carabinieri di Cerreto Sannita stanno indagando sull’incidente per capirne la dinamica. Originario di San Salvatore Telesino, il 37enne si era recato a Cusano per una gita, insieme ad altri amici, alla sagra dei funghi in corso in questi weekend nel paesino del beneventano.