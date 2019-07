Campania. Tutti in fila per donare il sangue, ma Antonino è morto a 28 anni

Ha lottato come un leone, con tutte le sue forze, ma purtroppo non ce l’ha fatta Antonino Zappia, il 28enne di Caggiano (Sa) per il quale si era scatenata una gara di solidarietà con la donazione del sangue 0 negativo. Otre 30 persone erano arrivate all’ospedale di Polla, come riportato dal sito de Il Mattino, per la donazione in quanto il sangue serviva al giovane ricoverato in Rianimazione per una grave patologia.