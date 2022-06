Cane legato sotto il sole di Napoli, il video dell’abbandono finisce sui social

Legano il proprio cane ad un palo proprio sotto il sole cocente e poi scappano via. In preda ad un attacco di calore l’animale è stato salvato ed ora è in attesa di una sistemazione. A dare la notizia del ritrovamento chiedendo aiuto e condividendo il video dell’abbandono è stato Renato Biancardi.

L’abbandono del cane

Il noto influencer napoletano non ha mai nascosto la sua grande passione per gli amici a quattro zampe possedendone lui stesso uno. Renato ha scoperto il povero cane legato in modo “così stretto che non riusciva neanche a respirare” ad un palo. “Sotto un sole che spaccava le pietre e 37 gradi percepiti – continua – hanno abbandonato questo povero cane“. Appena ritrovato Renato ha subito cercato di aiutare il povero animale dandogli acqua e cibo ma il cane non riusciva ne a mangiare nè a bere.

IL VIDEO

L’appello di Renato Biancardi

Renato Biancardi cerca di aiutare il povero cane vittima “di un attacco di calore“, che avrebbe potuto uccidere l’animale. Insieme con le immagini del cane subito dopo il ritrovamento Renato pubblica anche i video che ritrae le due persone nell’atto dell’abbandono. Legano il cane sotto il sole e poi fuggono per evitare di estere visti, le telecamere di sorveglianza hanno però ripreso il crudele gesto.

Il periodo estivo è spesso protagonista di tremendi gesti d’abbandono, tante le campagne promosse per sensibilizzare i proprietari a non abbandonare i loro amici a quattro zampe. Come ricorda ‘Oipa Napoli e provincia‘, l’organizzazione internazionale protezione animali, su Instagram dopo aver condiviso il video dell’abbandono “L’abbandono è un reato ed è punito dalla legge“. L’organizzazione ha infatti subito aiutato Renato a salvare il povero animale. L’Oipa ha poi dichiarato: “Per ora non ci esprimeremo poiché stiamo procedendo per vie legali“.

Le parole del consigliere Borrelli

“Grazie agli amici di Oipa sappiamo che il cane sta bene” scrive Renato che lancia un appello sull’adozione del povero animale. Sotto il post Renato scrive: “Questo post ha l’intento di evitare che il cucciolo finisca, senza nessuna colpa, in un canile e magari trovargli una famiglia“. Cerca quindi di sensibilizzare i suoi seguaci “confido in voi, confido nel grande potere dei social e soprattutto dei vostri cuori”. L’appello lanciato da Renato ha fatto in poco tempo il giro dei social arrivando anche al Consigliere Borrelli.

“Ci auguriamo vengano individuati e denunciati. Questa cose ci fanno davvero rabbia. Si faccia avanti chi è in grado di dare amore a questo cane” commenta il Consigliere. “Ci auguriamo vengano individuati e denunciati. Questa cose ci fanno davvero rabbia” concludono Borrelli e Simioli.