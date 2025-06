Carabiniere ucciso nell’inseguimento, nomi e foto dei rapinatori coinvolti

È morto Michele Mastropietro (in alto nella foto), 59 anni, uno dei due rapinatori catturati dalla polizia a Grottaglie (Taranto) questa mattina dopo un conflitto a fuoco. Si tratta dei due uomini che hanno sparato contro il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, uccidendolo. Mastropietro aveva numerosi precedenti tra cui l’assalto a un furgone portavalori dell’istituto salentino Sveviapol Sud, avvenuto il 2 maggio 2013 nei pressi di Monteiasi.

L’altro malvivente arrestato è stato portato nella caserma dei carabinieri a Martina Franca. Non è chiaro se il rapinatore deceduto sia stato ferito gravemente nel corso della sparatoria con la polizia nei momenti della cattura, o fosse già stato ferito nel conflitto a fuoco avuto con Legrottaglie. I rapinatori sono entrambi di Carosino, in provincia di Taranto. L’arrestato è Camillo Giannattasio, 57 anni.

Sarebbe andato ufficialmente in pensione tra 10 giorni, ma nel suo ultimo giorno di lavoro Carlo Legrottaglie è stato brutalmente ucciso da due rapinatori in fuga. Di Ostuni (Brindisi) aveva 59 anni. Lascia la moglie e due figlie.

Era brigadiere capo del Norm in servizio nella compagnia di Francavilla Fontana. Dopo il turno di oggi, 12 giugno, sarebbe andato in licenza per poi entrare ufficialmente in pensione il 7 luglio. Il suo collega è sotto choc.