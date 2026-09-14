Cardellini nascosti nella concessionaria d’auto, blitz nel Napoletano

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Operazione dei Carabinieri Forestali del Nucleo Parco di Boscoreale, in sinergia con le Guardie Venatorie e Zoofile della LIPU, all’interno di una concessionaria di auto a Terzigno, dove sono stati rinvenuti quattro cardellini detenuti illegalmente in gabbie minuscole e in condizioni incompatibili con il benessere animale.

Durante il controllo è stata individuata anche una gabbia trappola, utilizzata per la cattura illecita degli uccelli. L’uomo responsabile della detenzione — già recidivo — è stato denunciato. I cardellini sono stati immediatamente sequestrati e trasferiti al Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) dell’ASL Napoli 1, dove riceveranno cure e assistenza prima della futura reimmissione in natura.

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Fabio Procaccini, delegato LIPU di Napoli, ha espresso gratitudine per l’operazione: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Carabinieri per la loro costante dedizione alla salvaguardia della fauna e dell’ambiente. Sebbene la crudele pratica di catturare i cardellini per il mercato clandestino sia purtroppo ancora radicata, la nostra azione di contrasto rimarrà fermissima. Esprimo la mia più viva ammirazione per l’Arma, da sempre un punto di riferimento fondamentale nella tutela degli animali”.