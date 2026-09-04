Dramma in Campania, Carmine trovato morto in casa dal papà

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Dramma nella tarda mattinata di mercoledì in località Tempa delle Guardie ad Albanella, Giuseppe Errico anni è stato trovato privo di vita all’interno di un’abitazione. A scoprire il corpo sarebbe stato il padre del ragazzo, che ha immediatamente dato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, per il 23enne non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo quanto emerso, Giuseppe aveva preso in affitto l’abitazione e negli ultimi giorni si recava sul posto per eseguire alcuni lavori in vista del trasferimento della famiglia. Restano ancora da chiarire le cause del decesso. Gli investigatori stanno valutando tutte le possibili ipotesi, compresa quella di una caduta accidentale.

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Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Informato il magistrato di turno, è stato disposto l’intervento del medico legale, che dovrà contribuire a fare chiarezza sulle cause della morte. La notizia della tragica scomparsa del giovane ha profondamente colpito la comunità di Albanella, dove nelle ultime ore si registra grande dolore e sconcerto.