Anche a Casal di Principe c’è stato il primo evento plastic free con il patrocinio del Comune (attento a queste tematiche e con il quale stiamo avviando le pratiche per la firma del protocollo di intesa) e la collaborazione di altre associazioni del territorio ed associazioni sportive molto attive sul territorio, dimostrando che la nostra città, spesso conosciuta solo in senso negativo, è fatta di tante persone che hanno a cuore il proprio territorio e combattono per un futuro migliore.

Casal di Principe, primo evento plastic free con Comune e associazioni

Nonostante i 35 gradi (all”ombra) sono stati raccolti 50 sacchi più ingombranti, con la partecipazione di circa 40 volontari per ridare vita alla nostra bellissima città.

Questi sono i veri “Casalesi”.

Per il momento siamo obbligati a fermarci per la pausa estiva ma da Settembre ripartiremo con tanti progetti, dagli eventi di raccolta ai progetti nelle scuole, agendo quindi in modo concreto e sensibilizzando quante piu persone possibili. Abbiamo bisogno di progetti a lungo termine, perche i cambiamenti (in positivo) avvengono nel tempo, ma qualcosa già sta cambiando e sempre più persone sono sensibili a queste tematiche e tutto questo ci da forza e speranza per un futuro migliore.