Pizzo al parcheggiatore abusivo a Ponticelli, restano in carcere i Casella

Restano dentro Giuseppe ed Eduardo Casella, fratelli indicati a capo dell’omonimo gruppo di via Franciosa a Pomticelli. È questa la decisione presa dal tribunale del Riesame che ha convalidato l’ordinanza di custodia cautelare per i due ras. I giudici delle Libertà hanno infatti ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dei due accusati di aver fatto parte di una spedizione punitiva contro un parcheggiatore abusivo all’esterno dell’ospedale del Mare.

“Se non fai come ti abbiamo detto io ti sparo nelle ginocchia”. Sono queste le minacce proferite dai De Luca Bossa e dai Casella ad un parcheggiatore abusivo presso l’ospedale del Mare di Ponticelli. I particolari sono contenuti in uno dei due decreti di fermo per estorsione aggravata (l’altro interessa i ‘rivali’ dei De Martino ‘XX’) eseguiti dagli uomini della squadra mobile nei confronti dei ras del lotto 0. Tra i destinatari anche Luigi Austero detto Ginetto, indicato come reggente del gruppo e già detenuto per le bombe che hanno scosso nei mesi scorsi il quartiere. È il novembre dello scorso anno quando i componenti del gruppo intimano al parcheggiatore abusivo di seguirli presso il lotto 0 spiegando che gli vogliono parlare. L’uomo, quello stesso giorno viene portato al cospetto dello stesso Austero, di Nicola Aulisio, di Giovanni Mignano e di Giovanni Rinaldi. Austero, presentandosi come Ginetto, gli dice “Allora devi darci 150 euro a settimana se vuoi continuare a lavorare fuori all’ospedale del mare”. Al rifiuto della vittima lo stesso si appropriava di 35 euro minacciandolo: “Se domani ti fai vedere ancora in giro ti sparo nelle ginocchia”. A confermarlo lo stesso uomo in sede di denuncia.