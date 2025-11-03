PUBBLICITÀ
HomeCronacaCaso Garlasco, il legale dell'ex avvocato di Sempio: "C'è chi deve parlare...
CronacaCronaca nazionale

Caso Garlasco, il legale dell’ex avvocato di Sempio: “C’è chi deve parlare e dire la verità”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
gallo avvocato lovati
PUBBLICITÀ

Ci sono persone che devono parlare, perché devono dire la verità”. È molto duro Fabrizio Gallo, intervenuto a Mattino 5 nella puntata andata in onda venerdì 31 ottobre, tornata a occuparsi del delitto di Garlasco. “Sa perché? – aggiunge Gallo – perché c’è una ragazza morta in quel modo, massacrata”.

La conduttrice Federica Panicucci lo incalza chiedendo chiarimenti: “Ma di chi parla? Parla di persone che devono parlare che sono familiari o persone intorno?”

PUBBLICITÀ

“Tutti – risponde Gallo – sono i familiari, ma sono anche i colleghi, che hanno difeso prima Sempio”.

Quando Panicucci sottolinea come le sue parole possano essere interpretate come messaggi indiretti, Gallo precisa: “Lovati, se viene chiamato, parlerà. Ma non può parlare né a me né in televisione. Lo dirà, perché è una persona corretta; credo che sia stato il più sincero di tutti”.

Sulla possibile rilevanza della testimonianza di Lovati, Gallo osserva: “Dipenderà da quello che dicono gli altri. Aveva un rapporto con altri colleghi. La rete dei passaggi l’ha stabilita la famiglia, che ha gestito i rapporti economici e con alcuni uomini; non l’ha gestita Lovati, sta negli atti”.

Con queste dichiarazioni, Gallo conferma l’intenzione di far emergere verità ancora nascoste, sottolineando il ruolo cruciale di familiari e colleghi nel chiarire le dinamiche del delitto.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati