Papà e figlio annegano a Castel Volturno, salvataggio finisce in tragedia

Dalle ore 16 di oggi pomeriggio due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente una proveniente dal distaccamento di Mondragone e una proveniente dal distaccamento di Aversa sono intervenute nel comune di Castel Volturno in località villaggio Coppola allertati dai bagnanti che vedevano varie persone in difficoltà in mare.

Giunti immediatamente sul posto i vigili del fuoco hanno trovato una persona adulta, di nazionalità straniera, già deceduta sulla spiaggia e tre bambini, anch’essi di nazionalità straniera, in mare prontamente soccorsi e portati a riva per le cure da parte del 118 presente li sul posto. Due bambini di 10 e 13 anni sono stati subito trasportati in ospedale mentre per il terzo, di 6 anni, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, a supporto delle squadre, sono intervenuti anche un elicottero dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano ed il nucleo sommozzatori di Napoli.