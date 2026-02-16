Centrale delle truffe scovata a Forcella, c’era anche il figlio di Genny ‘a Carogna

PUBBLICITÀ

Lo scorso weekend una centrale delle truffe agli anziani è stata scoperta nel quartiere Forcella. Gli agenti di polizia stavano conducendo un servizio antidroga, commissariato Decumani, hanno bussato in un appartamento in vico Zuroli e hanno scoperto la centrale delle truffe.

Sono stati fermati Ciro De Tommaso, figlio di Genny a carogna, il 29enne Giuseppe Cedola il 46enne Vincenzo Verrecchia, il 19enne Francesco Pio Fusco e il 30enne Fortunato Monaco. Agli indagati è stato contestato un solo episodio di truffa ma la banda avrebbe tentato di liberarsi dei cellulari dei telefonisti e degli appunti.

PUBBLICITÀ

Il blitz del novembre 2025 a Forcella

Operazione della Polizia di Stato di Padova tra Veneto e Campania con lo smantellamento di una associazione per delinquere finalizzata a estorsioni e truffe agli anziani, compiute con la tecnica del ‘finto maresciallo’ e del ‘finto avvocato’.

Undici i provvedimenti cautelari eseguiti dalla squadra mobile della Questura di Padova su richiesta della Procura della Repubblica di Padova, disposti dal gip del Tribunale euganeo. Il blitz è scattato alle 4 di il 28 novembre 2025 con cento poliziotti della Questura di Padova, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che nel capoluogo partenopeo e in tutta la regione Campania hanno eseguito le misure cautelari nei confronti dei componenti dell’associazione a delinquere avente come “capo promotore” un 32enne pluripregiudicato, appartenente al clan Giuliano di Forcella, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, stupefacenti, tentato omicidio, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere.