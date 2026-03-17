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Chiuso ristorante a Lusciano famosissimo sui social: non aveva le autorizzazioni

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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chiuso ristorante lusciano
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La Polizia di Stato di Caserta nella giornata di domenica scorsa, ha disposto la chiusura di un ristorante situato a Lusciano, risultato privo dei requisiti minimi necessari per l’esercizio dell’attività di ristorazione e non conforme alle normative poste a tutela della sicurezza degli avventori.

L’intervento è stato effettuato dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, con il supporto della Polizia Locale di Lusciano e degli ispettori dell’ASL di Aversa. Durante il controllo, il locale risultava operativo sia per attività di ristorazione sia per intrattenimento, con una presenza di clienti nettamente superiore alla capienza massima consentita.

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Gli accertamenti hanno evidenziato una diffusa situazione di irregolarità: la società non risultava iscritta alla Camera di Commercio ed era sprovvista delle necessarie autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande, del Certificato di Prevenzione Incendi e delle licenze previste per il pubblico spettacolo.

Inoltre, tutto il personale identificato – inclusi i familiari del titolare – è risultato impiegato senza regolare contratto di lavoro.

Particolarmente gravi le violazioni riscontrate in materia di sicurezza alimentare: a causa della cattiva conservazione degli alimenti e della totale assenza di tracciabilità, il personale sanitario ha proceduto al sequestro amministrativo di circa un quintale di prodotti destinati alla somministrazione.

L’attività, sconosciuta alle autorità competenti, risultava tuttavia molto attiva sui principali social network, dove venivano promossi eventi e serate attraverso contenuti video.

Al termine delle operazioni, il locale è stato immediatamente chiuso e i titolari sono stati sanzionati con pesanti contravvenzioni amministrative.

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