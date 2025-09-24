Chiusura di piazza Plebiscito, l’ira dei residenti: “Siamo in ostaggio, raccolte mille firme”

PUBBLICITÀ

“Chiediamo al sindaco Manfredi di riceverci: vogliamo consegnargli le mille firme che abbiamo raccolto tra i cittadini esasperati dalla chiusura continuativa di piazza Plebiscito a causa dei concerti”: lo hanno spiegato oggi i rappresentanti dei comitati civici Felix, Plebiscito e dintorni, Comitato per la salvaguardia e la vivibilità di Monte Echia e Consulta delle Associazioni, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso il caffè Rosati. “Bisogna girare pagina, oggi è impossibile per i residenti circolare liberamente non solo con le automobili ma anche a piedi; c’è un danno economico agli esercenti ed alle attività produttive della zona e abbiamo rischi gravi connessi alle difficoltà di rapido accesso dei mezzi di soccorso. Per non parlare del danno acustico per l’insopportabile livello del volume degli altoparlanti” hanno spiegato Diana Pezza Borrelli, Antonella Esposito, Linda Irace e Alessandra Caldoro. I comitati hanno anche chiesto di avere accesso agli atti che hanno reso possibile l’evento e non escludono, se non arriveranno risposte soddisfacenti, di presentare un ricorso al Tar.