Choc a Pozzuoli, donna trovata morta in casa: i vicini allarmati dal forte odore

Una donna di circa 70 anni è stata trovata senza vita in casa a Pozzuoli. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco, entrati nell’apparamento poco dopo le 13.00 di ieri. Stando ad un primo accertamento, pare che la 70enne, al momento del ritrovamento, fosse morta da almeno 3-4 giorni. Forse per cause naturali. Come si legge su Fanpage.it, sul caso indagano i militari dell’arma che nel pomeriggio hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini, allarmati dal forte odore proveniente dall’abitazione dell’anziana, sita al primo piano. I carabinieri, dopo non aver ricevuto risposta al campanello, sono riusciti ad entrare grazie all’aiuto dei vigili del fuoco. Una volta nell’appartamento, la tragica scoperta: il corpo senza vita dell’anziana era in camera da letto, ormai in stato di decomposizione.

Sul cadavere è stata disposta l’autopsia dal magistrato di turno. La salma è stata dunque sequestrata e trasportata presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli. La donna viveva da sola e soffriva di diverse patologie. Eslcusa, almeno al momento, la pista di una morte violenta. La causa del decesso è infatto probabilmente riconducibile ad un malore, purtroppo fatale.