Famiglia nel bosco, i bambini torneranno a casa: ecco le condizioni

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Decisione a sorpresa da parte del Tribunale dei minorenni de L’Aquila. E’ stato dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della Famiglia del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto apprende Rainews, i giudici avrebbero dato l’ok subordinandolo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da otto mesi.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion potranno quindi riabbracciare i loro figli all’interno delle mura di una casa. Ai coniugi il Tribunale per i Minorenni aveva sospeso la responsabilità genitoriale con un’ordinanza del 20 novembre dell’anno scorso. Da allora i tre figli della coppia sono stati collocati in una casa famiglia dove ha vissuto anche la madre fino allo scorso 6 marzo, quando è stata allontanata in base a un nuovo provvedimento emesso dal Tribunale sulla scorta di quanto richiesto dalle relazioni dei servizi sociali.

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