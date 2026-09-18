Choc a Terzigno, 14enne in classe con un coltello di 18 cm: “Aveva litigato col compagno”

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Quattordici anni compiuti qualche giorno fa e un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. La scuola è iniziata da poco e sui banchi ci sono progetti, sogni e buoni propositi. Per molti ragazzi iniziano anche nuove esperienze con il passaggio da un grado di istruzione all’altro.

Siamo a Terzigno, cittadina a sud di Napoli. Sono da poco iniziate le lezioni e il Preside di un Liceo Scientifico chiama i Carabinieri della stazione di Terzigno. Il dirigente ha rinvenuto un grosso coltello da cucina nello zaino di un alunno. I militari arrivano sul posto e sequestrano l’arma. Arriva anche la madre del ragazzino. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo – il giorno prima – avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il neo 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.

Questo è l’ultimo episodio che vede ragazzi e soprattutto armi.

In generale, dal primo gennaio ad agosto, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 150 armi improprie tra lame, tirapugni e altro. Sequestrate anche 78 armi da fuoco.

Sono 44 le persone arrestate per porto e detenzione abusiva di armi; 138 le persone denunciate.