Fiumi di Amnesia tra i vicoli di Napoli, fermati due baby pusher: hanno 17 e 19 anni

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L’amnesia scorre tra i vicoli di Napoli ed è tra le mani di giovanissimi. È un’immagine che restituisce la dimensione di un fenomeno che continua a coinvolgere anche ragazzi molto giovani e che, nella serata di ieri, ha portato i Carabinieri della compagnia di Bagnoli a fermare due persone di 17 e 19 anni.

È accaduto a Napoli, lungo corso San Giovanni a Teduccio, nei pressi del Ponte dei Francesi. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Bagnoli, impegnati in un servizio in abiti civili, stanno percorrendo quella strada e notano uno scooter con in sella due ragazzi. Riconoscono il più grande dei due, é già noto alle forze dell’ordine.

A insospettire i militari, anche il forte odore di sostanza stupefacente percepito durante il passaggio del mezzo. Una scia di profumo inconfondibile.

Lo scooter viene seguito per alcuni chilometri. Il passeggero porta con sé una grossa busta di plastica verde. Il 19enne mentre guida si guarda più volte intorno e cerca di districarsi nel traffico con manovre pericolose. Nei pressi del Ponte dei Francesi, scatta il controllo.

La perquisizione porta al ritrovamento della droga. All’interno della busta c’è una confezione sottovuoto. In caserma, gli accertamenti effettuati sulla sostanza fanno emergere un quantitativo complessivo di 1,225 chilogrammi, suddiviso in più involucri termosaldati.

È a questo punto che entra in scena l’“Amnesia”. Il narco test non fornisce una risposta positiva per marijuana o hashish. É necessario un successivo accertamento. La reazione è riconducibile a composti della famiglia degli oppiacei o delle anfetamine. É la pericolosissima “Amnesia”.

Per i due giovani scatta l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Il 19enne viene trasferito nella casa circondariale di Napoli-Poggioreale, mentre il 17enne viene accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.

Due ragazzi, 17 e 19 anni. Uno scooter. Una busta verde. E oltre un chilo di infiorescenze che sono state trattate con ulteriori composti chimici rendendo molto più pericoloso ciò che già è nocivo.

È la fotografia di una serata di controlli nel quartiere, ma anche di quanto la presenza delle sostanze stupefacenti possa affacciarsi sempre più nelle mani di giovanissimi nelle strade della città.