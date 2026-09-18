Spaventoso incidente a Ponticelli, due automobilisti portati in ospedale

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Ennesimo grave incidente sulle strade di Napoli. Ieri sera, intorno alle 20:30, in via Argine nel quartiere Ponticelli, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro violentissimo. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto a seguito dell’alta velocità di una delle due vetture: la più piccola, colpita con brutalità, ha roteato su sé stessa finendo incastrata sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il bilancio è di due persone trasportate in ospedale in codice giallo: fortunatamente non si trovano in pericolo di vita, ma la dinamica avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Sul luogo del sinistro è giunto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, di ritorno da Pompei dove poche ore prima una donna ha perso la vita, travolta sulle strisce pedonali da un’auto pirata poi fuggita senza prestare soccorso.

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“Assistiamo a una carneficina quotidiana che non sembra fermarsi mai” — dichiara Borrelli. “Si continua a correre e a guidare nell’incuria più totale, ignorando il valore della vita umana e i numeri spaventosi di feriti e vittime. Il nuovo Codice della Strada voluto dal ministro Salvini si sta dimostrando per quello che è: un guscio vuoto, ricco di pomposità e propaganda ma totalmente privo di contenuti reali capaci di salvare vite. Non servono slogan, servono interventi strutturali, controlli severi e l’immediata adozione del modello ‘Città 30’, come fatto a Bologna, per frenare l’alta velocità nei centri urbani e restituire sicurezza ai cittadini”.