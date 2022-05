Choc ad Avellino, dà una testata alla moglie in strada e le fa saltare due denti

Ha colpito la moglie in faccia con una testata facendole saltare due denti, poi si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. E’ successo ieri sera ad Avellino, nel centro cittadino, tra gli sguardi increduli dei passanti. E’ ancora sconosciuto il movente dell’aggressione, ma secondo le ricostruzioni il tutto sarebbe avvenuto per futili motivi. La donna, intanto, è stata portata in ospedale.

Il movente della testata è ancora sconosciuto

Secondo quanto raccontato, erano circa le 20 di ieri sera e la coppia passeggiava sul Corso Vittorio Emanuele, via centrale del capoluogo irpino, centro dello shopping e della movida. Ad un certo punto, in maniera del tutto imprevedibile – e almeno in apparenza immotivata – l’uomo avrebbe colpito la moglie in pieno viso con una violenta testata. La donna, centrata sulla bocca, avrebbe così perso due denti e iniziato ad urlare dal dolore.

Alcuni passanti hanno soccorso la donna nello spavento generale: è ora in ospedale

Proprio le sue urla hanno attirato l’attenzione dei passanti, che si sono allertati. Nonostante lo spavento, che avrebbe portato molti presenti a fuggire, diverse persone hanno soccorso la donna sanguinante e hanno provveduto ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto, quindi, è sopraggiunta un’ambulanza, che l’ha subito trasportata all’ ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. In seguito, dall’identificazione è emerso che la vittima è una 35enne di origine ucraina, ora ricoverata in condizioni non gravi.

L’aggressore ha fatto perdere le proprie tracce, ora è ricercato in tutta Avellino

L’uomo, invece, della stessa nazionalità della moglie, ha fatto perdere le proprie tracce e di lui non si hanno ancora notizie. Infatti, all’arrivo dei poliziotti, l’aggressore si era già allontanato dalla zona. Ad ogni modo, è stato diramato un mandato di cattura e, attualmente, è ricercato in tutto il capoluogo irpino.