Choc nel Napoletano, topo morto nella pentola alla mensa delle elementari

Intorno alle ore 13 i carabinieri della stazione locale sono intervenuti presso l’Istituto Comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Bel Sito, su segnalazione del dirigente scolastico.

Poco prima della distribuzione dei pasti agli alunni della scuola primaria, un’operatrice della ditta incaricata del servizio mensa ha rinvenuto un topo all’interno di una pentola destinata alla refezione. L’animale, già morto al momento del ritrovamento, è stato immediatamente segnalato e la somministrazione del cibo è stata bloccata.

Nessun alunno ha consumato alimenti provenienti da quella preparazione. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i sanitari dell’ASL di Marigliano e i militari del NAS di Napoli per gli accertamenti del caso. Il roditore è stato posto sotto sequestro e sono in corso verifiche per chiarire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.