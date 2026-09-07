Investe l’ex a Pozzuoli, il folle motivo: “Non ha rispettato i miei sentimenti”

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Giovedì sera una 33enne e il suo compagno stavano passeggiando sul marciapiede in via Campi Flegrei a Pozzuoli. I due erano tranquilli in giro per le strade cittadine mano nella mano, ma quell’immagine ha scatenato l’assurda gelosia del 43enne puteolano, che li ha travolti con la sua auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, guidati dal Comandante Fabio Felice De Silva, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e arrestato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio.

L’indagato ha provato a giustificarsi a fronte delle domande poste dalle forze dell’ordine: “Ho accelerato perché mi sono innervosito. Ho perso il controllo dell’auto e li ho investiti… Perché A.D.L. non ha rispettato i miei sentimenti e mi ha preso in giro.” A carico del 43enne risultavano già precedenti denunce presentate dall’ex per atti persecutori e violenze, poiché l’uomo non accettava la fine della relazione. Inoltre, nei confronti del 43enne era stata avanzata anche una richiesta di foglio di via/allontanamento risalente allo scorso mese di luglio. L’impatto ha provocato diverse ferite e contusioni alla coppia: la ragazza è stata giudicata guaribile in 5 giorni, mentre per il compagno i sanitari hanno stabilito una prognosi di 10 giorni.

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