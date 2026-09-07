HomeCronacaDramma a Portici, uomo travolto e ucciso dal treno in transito
CronacaCronaca locale

Dramma a Portici, uomo travolto e ucciso dal treno in transito

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dramma a Portici, uomo travolto e ucciso dal treno in transito
Dramma a Portici, uomo travolto e ucciso dal treno in transito
PUBBLICITÀ

Un grave incidente si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi sulla linea ferroviaria in prossimità della stazione di Portici provocando la paralisi sulla tratta. Un uomo è stato investito dal treno partito da Salerno e diretto a Napoli, dove sarebbe dovuto arrivare alle 12:15.

La vittima dell’incidente è morta sul colpo. Inutili si sono rivelati i primi soccorsi prestati da una dottoressa presente a bordo del treno.

PUBBLICITÀ

Al momento dell’impatto il convoglio stava decelerando per l’ingresso in stazione. Il traffico è attualmente bloccato in attesa del magistrato.

Ritardi a catena che creano notevoli disagi a pendolari e forestieri diretti a Napoli per le coincidenze.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ