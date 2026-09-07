Dramma a Portici, uomo travolto e ucciso dal treno in transito

Un grave incidente si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi sulla linea ferroviaria in prossimità della stazione di Portici provocando la paralisi sulla tratta. Un uomo è stato investito dal treno partito da Salerno e diretto a Napoli, dove sarebbe dovuto arrivare alle 12:15.
La vittima dell’incidente è morta sul colpo. Inutili si sono rivelati i primi soccorsi prestati da una dottoressa presente a bordo del treno.
Al momento dell’impatto il convoglio stava decelerando per l’ingresso in stazione. Il traffico è attualmente bloccato in attesa del magistrato.
Ritardi a catena che creano notevoli disagi a pendolari e forestieri diretti a Napoli per le coincidenze.